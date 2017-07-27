Мощи адмирала Ушакова опоздали в Морской собор из-за ДТП

Раку с мощами основателя Черноморского флота Федора Ушакова доставили в Кронштадт с опозданием из-за аварии на дамбе.

Как стало известно «Фонтанке», мощи адмирала должны были доставить в Морской собор на торжественную литургию 27 июля в 15.00. Начало мероприятия перенесли на час вперед. Сегодня в аэропорт города Пушкин прибыл борт, на котором перевозили реликвию. Обычно святыня покоится в Рождество-Богородичном соборе Санаксарского монастыря в Мордовии.

Раку встретили рота почетного караула и моряки из Кронштадта. После этого её повезли в Морской собор на литургию, но машина застряла в пробке. Причиной затора стала страшная авария на дамбе: в районе 13.00 на внутреннем радиусе в Кронштадтском районе столкнулись четыре автомобиля: грузовой «Вольво», «ГАЗель», легковая «Тойота» и легковая «Рено». Водителя «ГАЗели» увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Мощи адмирала Ушакова доставили в собор с задержкой. В 16.30 раку уже встречали в Кронштадте. Организаторы торжественной литургии сообщили «Фонтанке», что в мероприятии принимают участие около 600 человек.

Прибытие святыни в Петербург связано с Днем Военно-морского флота и приурочено ко Дню крещения Руси.