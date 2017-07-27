К горящему в Петербурге ангару выехала передвижная химическая лаборатория

Мобильная химико-радиометрическая лаборатория выехала на улицу 2-й Луч в Невском районе Петербурга, где 27 июля тушат крупный пожар в складском ангаре. Специалисты должны сделать замеры воздуха, чтобы проконтролировать содержание вредных веществ в атмосфере.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, до места эксперты еще не добрались. В комитете по природопользованию добавили, что стационарные лаборатории также готовятся проводить замеры, но с момента возгорания прошло немного времени, поэтому начинать их пока рано.

Пожар в ангаре начался в 15.53. Через несколько минут на место прибыли первые пожарные расчеты и присвоили ему второй номер сложности. Местные жители отмечают, что слышат громкие хлопки и видят взрывы. С огнем на площади 200 квадратных метров борются 42 пожарных и 16 расчетов. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.