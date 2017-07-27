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17:44 27.07.2017
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17:40
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17:39
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17:33
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17:21
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17:19
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16:51
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16:49
В России утвердили три приоритетных проекта в здравоохранении
16:37
В День ВМФ "Аврора" и Дорога жизни будут бесплатными
16:36
На место ЧП на улице 2-й Луч съезжаются пожарные расчёты
16:33
Из Германии напомнили о «простом решении» проблем с «Сименсом» и турбинами в Крыму
16:19
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27.07.2017 16:36

На место ЧП на улице 2-й Луч съезжаются пожарные расчёты

Из-за угрозы распространения огня ранг пожара в Невском районе Петербурга 27 июля подняли до номера сложности 2-Бис. По предварительной информации, полыхает складское помещение, однако неизвестно, что именно в нем хранится.

Как рассказали в пресс-службе городского управления МЧС, о пожаре на улице 2-й Луч, 13 сообщили в 15:53. Первые пожарные расчёты прибыли на место через несколько минут. Сейчас пламя на площади 200 квадратных метров тушат 42 пожарных и 16 расчетов. Местные жители отмечают, что слышат громкие хлопки и видят взрывы. Горожане фотографируют клубы дыма из разных районов.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», – добавили в ведомстве.


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14.07.2017 18:40
Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире
Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00
Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
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maximumtest.ru
05.07.2017 11:18
Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ
40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
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