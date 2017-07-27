На место ЧП на улице 2-й Луч съезжаются пожарные расчёты

Из-за угрозы распространения огня ранг пожара в Невском районе Петербурга 27 июля подняли до номера сложности 2-Бис. По предварительной информации, полыхает складское помещение, однако неизвестно, что именно в нем хранится.

Как рассказали в пресс-службе городского управления МЧС, о пожаре на улице 2-й Луч, 13 сообщили в 15:53. Первые пожарные расчёты прибыли на место через несколько минут. Сейчас пламя на площади 200 квадратных метров тушат 42 пожарных и 16 расчетов. Местные жители отмечают, что слышат громкие хлопки и видят взрывы. Горожане фотографируют клубы дыма из разных районов.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», – добавили в ведомстве.