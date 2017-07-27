Из Германии напомнили о «простом решении» проблем с «Сименсом» и турбинами в Крыму

Россия должна продать турбины, доставленные в Крым, обратно «Сименсу», заявил 27 июля управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс журналистам. В противном случае другие иностранные компании могут изменить свое отношение к сделкам с Россией.

«Все ещё действует предложение «Сименс» выкупить турбины обратно, и я не совсем понимаю, почему российская сторона пока отказалась от такого простого, выгодного всем сторонам, решения, — цитирует его «Газета.Ru» по РИА Новости. – «Сименс» находится уже 165 лет в России, это ключевой для компании рынок. Мы очень довольны, и российское правительство довольно действиями «Сименс»… Компания делает фантастический бизнес там, и было бы очень жалко, если бы это помешало ему».

Скандал с «Сименсом» разгорелся после того, как компания выяснила, что четыре её турбины, произведенные «Сименс технологии газовых турбин» — совместным предприятием концерна и ОАО «Силовые машины», поставлены в Крым вопреки условиям санкций ЕС. Хотя должны были отправиться на Тамань. Вскоре генерального директора «Силовых машин» задержали за разглашение гостайны и 20 июля отправили в отставку, однако конкретные причины задержания пока неизвестны.

Немецкий концерн в качестве ответных мер на нарушение объявил о начале процесса разрыва лицензионного соглашения на поставку оборудования для электростанций с российскими госкомпаниями. А 26 июля Евросоюз подготовил новые санкции для причастных к манипуляции с турбинами лиц.

Напомним, что «Фонтанка» подробно проанализировала бизнес компании в России и выяснила, что её расставание с российским рынком не пойдет на пользу никому.