Онищенко: Ответ на санкции США - запрет вейпов и закрытие табачных заводов

Запретить вейпы (электронные сигареты) и закрыть табачные заводы в России, в качестве ответной меры на новый пакет санкций США против официальных лиц РФ, призывает Геннадий Онищенко, главный санитарный врач России в 1996-2013 годах, а ныне депутат Госдумы от «Единой России».

«Как минимум закрыть их заводы на территории нашей страны. Это ударит по их экономике, повысит цену на ввозимые сигареты для наших никотиновых наркоманов. Отменить для табачного лобби всякого рода льготы. В США они ведут себя законопослушно, а здесь они производят более вредную продукцию.

Они системные убийцы! Как минимум треть их ретивых пафосных конгрессменов сидит на игле у табачного лобби. Они их подкармливают, денег у них немеряно. Пусть влияют дальше на них (американских законодателей – прим.ред.), чтобы они, прежде чем принимать (санкции – прим.ред.), советовались со своими хозяевами.

Запретить! И такое право на такую экономическую меру у президента есть. Не объясняясь ни перед кем. А что касается вейпов их нужно ускоренно запрещать. Если баланс интересов позволит Владимиру Владимировичу принять такие меры, я буду чрезвычайно рад», – сказал Онищенко в прямом эфире [Фонтанка.Офис].

Какой финансовый урон нанесёт американскому бизнесу запрет на производство табака, политик ответить затруднился:

«Мы с вами за всю афганскую кампанию потеряли 15 тысяч человек, а от их сигарет умерло уже 400 тысяч человек лет на 10 раньше, чем они могли умереть! Вам мало? Или вы всё хотите перевести на северо-американские деньги?»

Напомним, когда Онищенко руководил Роспотребнадзором, в России вводился запрет на ввоз в РФ куриного и «красного мяса» из США, грузинских и молдавских вин, молочной продукции из Белоруссии и других продуктов питания из стран, с которыми наблюдались внешнеполитические разногласия. Впрочем сам Онищенко настаивает, что его ограничительные действия шли «сами собой, а внешняя политика России уже пристраивалась к этому поступательному движению».

Ранее в ответ на новые санкции США сенатор Алексей Пушков призвал ввести санкции против сети ресторанов быстрого питания McDonald's, а депутат Виталий Милонов ввести запрет на «сладкую коричневую жижу», шоколадные батончики и кошачий корм.