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27.07.2017 16:07

Посмотреть репетицию Дня ВМФ помешает алкоголь

Все желающие, петербуржцы и гости города, могут полюбоваться на генеральную репетицию главного военно-морского парада в Кронштадте 28 июля. Единственное условие — посетитель должен быть трезвым и не приносить с собой напитки в стеклянной таре.  

Как сообщает администрация Кронштадтского района Петербурга 27 июля, репетиция начнется в 10.00, вход обещают открыть в девять. Пункт пропуска зрителей будет работать на КПП «Восточная Усть-Рогатка» между Петровским парком и каналом Петровского дока.

Участники парада, боевые корабли ВМФ России, пройдут в парадном строю по Кронштадтскому корабельному фарватеру мимо зрителей, размещенных на южной стенке Средней гавани Кронштадта. После прохода кораблей над фарватером на сверхмалой высоте пролетит боевая авиация.

Отмечается, что ранее организаторы парада не смогли предоставить достаточного количества бесплатных пригласительных билетов на 30 июля, поэтому они договорились с районными  властями об организации свободного входа на предварительный парад.

В ходе генеральной репетиции парада пройдут комплексные тренировки всех городских и оперативных служб Кронштадтского района Санкт-Петербурга, а также сотрудников администрации района, подведомственных учреждений и волонтеров по обеспечению безопасности проведения праздника в честь Дня Военно-морского флота.

«30 июля 2017 года в Кронштадте ожидается большое количество гостей из Санкт-Петербурга и других регионов России, и сегодня для нас главное – это сделать праздник максимально безопасным и комфортным для кронштадтцев и гостей города. В День Военно-морского флота все городские службы Кронштадтского района будут работать в усиленном режиме», – отметил глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк.

Вход на места для размещения зрителей 28 июля 2017 года свободный начиная с 9.00. На генеральную репетицию не будут допускаться граждане в состоянии алкогольного опьянения, запрещен пронос напитков в стеклянной таре.

 


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