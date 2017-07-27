В Петербурге строителей оштрафовали на 400 тысяч за мигранта без патента
Труд иностранца на благо петербургской строительной компании «СтройТранс» обернулся для работодателя крупным денежным штрафом. Руководство не удосужилось справить сотруднику нужные документы.
Как 27 июля сообщили в прокуратуре города, нарушения миграционного закона обнаружили в Московском районе, в котором и трудился строитель без патента.
Начальник участка получил выговор. В отношении «СтройТранса» возбудили административное дело. Теперь фирма должна заплатить 400 тысяч рублей в виде штрафа.
На прошлой неделе Ленинский районный суд огласил приговор Гаяне Петросян, которая находилась в сговоре с руководителями УФМС России по Адмиралтейскому району и подготовила для мигрантов 14,5 тысячи поддельных документов. В колонию ее не отправили, приговорив к году лишения свободы, но засчитав время содержания под стражей. Так что на момент оглашения приговора срок оказался отбытым.