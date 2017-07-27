«Адмиралтейские верфи» вложат почти 2 миллиарда в ремонт цеха для подлодок
«Адмиралтейские верфи» вложат в цех, где производят дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ), более 1,95 млрд рублей. Это основное подразделение для крупнейших проектов компании. Сейчас в нём работают над заказом на шесть подлодок для Тихоокеанского флота.
Запрос коммерческих предложений на техперевооружение и реконструкцию пролетов цеха — с первого по шестой — открылся на сайте госзакупок 26 июля. Потенциальным подрядчикам предлагается оценить стоимость ремонта. Работы станут продолжением масштабной модернизации, которая длится в цехе с начала 2010-х. В результате на базе цеха №12 планируется создать полноценный комплекс подводного кораблестроения.
Отметим, недавно с верфей сошла серия из шести ДЭПЛ для Черноморского флота. Две первые подводные лодки серии, «Новороссийск» и «Ростов-на-Дону», вошли в состав Военно-морского флота в августе и декабре 2014 года, третья и четвертая, «Старый Оскол» и «Краснодар», переданы в состав Черноморского флота в июле и ноябре 2015-го, пятая, «Великий Новгород», в октябре 2016 года. Флаг на шестой лодке, «Колпино», подняли в ноябре 2016 года. Над новым заказом – строительством шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота России – на верфях работают с октября 2016 года.
Итоги открытого запроса предложений по модернизации производства подведут через два месяца – 27 сентября 2017 года.
Справка:
«Адмиралтейские верфи» основаны в 1704 году. Это одно из старейших судостроительных предприятий России и первое промышленное предприятие Санкт-Петербурга. С его стапелей за всю историю сошло более 2600 неатомных подводных лодок, кораблей и судов. Чистая прибыль предприятия за 2016 год по российским стандартам бухгалтерского учета составила 5,2 млрд рублей при выручке в 44,9 миллиарда. Предприятие входит в состав «Объединённой судостроительной корпорации».