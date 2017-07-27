После статьи «Фонтанки» Полтавченко поручил проверить спортивные госзакупки на 100 млн

Контрольному управлению администрации Петербурга поступило поручение губернатора Георгия Полтавченко провести тщательную проверку деятельности Дирекции по управлению спортивными сооружениями. Об этом 27 июля рассказал пресс-секретарь градоначальника Андрей Кибитов, когда «Фонтанка» спросила у него, предполагается ли реакция городской администрации на статью, в которой рассказывалось о странностях в осуществлении госзакупок химических реактивов для обслуживания бассейнов по цене, в несколько раз превышающей рыночную. Общая сумма подозрительных контрактов превысила 100 миллионов рублей.

В 2014 – 2016 годах Дирекция заключала госконтракты на поставку химических реагентов для обслуживания 18 бассейнов с одной и той же фирмой – ООО НПО «Химпром». Цена при этом превышала рыночную более чем в семь раз. В июле 2017 года Дирекция объявила очередной конкурс на 34 миллиона рублей. По его условиям, стоимость одного килограмма жидкого гипохлорита натрия (реагент для обеззараживания воды) предусмотрена в 194 рубля 59 копеек при рыночной цене около 26 рублей.

Компания «Химпром», как выяснила «Фонтанка», может быть связана с руководством Дирекции и с аудитором счётной палаты Петербурга Константином Желудковым (ранее он работал генеральным директором стадиона им. Кирова, заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту, главой Петроградского района).