Путин ввел уголовную ответственность за производство и оборот алкоголя без лицензии

Президент России Владимир Путин подписал изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы об уголовном наказании за производство алкоголя без лицензии, а также подделку акцизных марок в крупном размере.

Закон с поправками датирован 26 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, производство и оборот (поставки, хранение, перевозки и/или розничная продажа) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии в крупном размере (более 100 тыс. рублей) повлечет за собой штраф от 2 млн до 3 млн рублей или лишение свободы до трех лет. Если такое преступление было совершено в особо крупном размере (более 1 млн рублей) или организованной группой, предлагается установить наказание в виде штрафа от 3 млн до 4 млн рублей или лишения свободы на срок до пяти лет.

Закон был принят Госдумой 14 июля, одобрен Советом Федерации 19 июля 2017 года. Документ вступит силу через 30 дней после официального опубликования.