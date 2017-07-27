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27.07.2017 15:21

Для клиентов УК “Новоселье” ипотечная ставка снижена до 8,7 %

Для клиентов УК “Новоселье” ипотечная ставка снижена до 8,7 %
КОТ "Новоселье: Городские кварталы"

ПАО «Сбербанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в проекте КОТ "Новоселье: Городские кварталы".

Клиенты могут приобрести жилье в кварталах «Гамма» и «Дельта» со ставкой 8.7% и 8% при электронной регистрации.

Согласно условиям акции для ключевых партнеров «Сбербанка, минимальный размер первоначального взноса должен составлять 15% от стоимости приобретаемого жилого помещения, для заемщиков, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость, первоначальный взнос — от 50%. Минимальная сумма кредита – от 300 000 рублей. Срок кредита — от 12 до 84 месяцев включительно.

Также в «Сбербанке» для ключевых партнеров, которым является и УК «Новоселье», также действует специальная ставка 10,7% годовых на квартиры в сданных домах. Ставка действует при условии страхования жизни и здоровья заемщика.

Напомним, проект КОТ «Новоселье: Городские кварталы» возводится в Аннинском городском поселении с 2012 года. В рамках проекта уже сданы и заселены две очереди строительства. Общая жилая площадь составит около 500 млн «квадратов». Помимо жилья застройщик обустраивает кварталы необходимыми спортивными и социальными объектами.


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