Дамба парализована: большегруз впечатал «ГАЗель» в отбойник

Сложное ДТП на дамбе собрало многокилометровую пробку. Заторы на этом месте КАД возникают редко: обычно транспортный поток здесь небольшой.

По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на внутреннем кольце КАД в Кронштадтском районе столкнулись четыре автомобиля, в том числе один грузовой. Один человек госпитализирован в тяжёлом состоянии.

По словам очевидцев, большегруз практически впечатал «ГАЗель» в отбойник. На место прилетал вертолёт, движение закрывали. «Яндекс» оценил длину пробки в 8,6 километра.

Подробности, фотографии и видео – на «Водителе Петербурга».