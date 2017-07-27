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27.07.2017 15:30

Дети-подкидыши будут получать социальную пенсию

Дети, родители, которых неизвестны, с 2018 года будут получать социальную пенсию. Соответствующие поправки в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ, опубликованный на портале правовой информации, был разработан в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 гг. Раньше дети, родители которых неизвестны, оказывались в неравном материальном положении по сравнению с детьми-сиротами – законодательство не предусматривало установление им пенсии по случаю потери кормильца, поскольку юридически они никогда не имели ни одного из родителей.

Согласно закону, к числу детей, родители которых неизвестны, относятся: подкинутые или найденные дети, а также оставленные матерью в медицинской организации, где происходили роды или в которую принесла ребенка после родов. Социальная пенсия детям-подкидышам будет устанавливаться в таком же размере, что и круглым сиротам. На сегодня ее размер составляет 10 068 руб. 53 коп. Ежегодно эта сумма будет индексироваться с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России.

Выплачиваться пенсия будет до достижения 18 лет, а студентам, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях, – до 23 лет. В случае усыновления такого ребенка выплата пенсии будет прекращена с 1-го числа следующего месяца после регистрации этого факта.


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