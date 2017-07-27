Постпредом России при ООН назначен Василий Небензя
Постоянным представителем России при ООН в Нью-Йорке и представителем России в Совете безопасности ООН назначен Василий Небензя. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба Кремля.
Президент подписал одновременно два указа: о назначении и об освобождении Небензи от должности заместителя министра иностранных дел в связи с переходом на новую работу. Этот пост он занимал с июня 2013 года.
Пост российского постпреда при ООН освободился после смерти в феврале в Нью-Йорке чрезвычайного и полномочного посла Виталия Чуркина.
Справка:
Василий Небензя Алексеевич родился 26 февраля 1962 года в Волгоградской области. После окончания МГИМО в 1983-м он работал в структурах МИД СССР, а затем — МИД России. В 2006-2012 годах — заместитель постпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве (Швейцария). С 2012 по 2013 год возглавлял департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России. С 1 июня 2013 года — заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.