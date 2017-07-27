Постпредом России при ООН назначен Василий Небензя

Постоянным представителем России при ООН в Нью-Йорке и представителем России в Совете безопасности ООН назначен Василий Небензя. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба Кремля.

Президент подписал одновременно два указа: о назначении и об освобождении Небензи от должности заместителя министра иностранных дел в связи с переходом на новую работу. Этот пост он занимал с июня 2013 года.

Пост российского постпреда при ООН освободился после смерти в феврале в Нью-Йорке чрезвычайного и полномочного посла Виталия Чуркина.