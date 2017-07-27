Экс-нападающий «Зенита» Панов купил абонемент на фан-сектор «Спартака»

Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Панов приобрел абонемент на домашние матчи московского «Спартака» на сезон-2017/18. Сообщение с фотографией абонемента он опубликовал в своем инстаграме 27 июля. Отметим, что абонемент располагается на фан-секторе «Спартака».

Ранее Панов неоднократно заявлял, что уже давно живет в Москве, чувствует себя москвичом и болеет за «Спартак».

Александр Панов – воспитанник команды «Ижорец» и СДЮШОР «Зенит». За «Зенит» играл с перерывами с 1994-го по 2006 год. В общей сложности сыграл за сине-бело-голубых 137 матчей, в которых забил 36 голов. В сезоне-1998/99 стал обладателем Кубка России в составе «Зенита». За сборную России сыграл 17 матчей, забил 4 гола.