Полузащитник «Зенита» Эрнани может уйти в аренду в «Сент-Этьен»

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Эрнани может продолжить карьеру во французской Лиге 1. Как 27 июля пишет France Football, 23-летний бразилец привлек внимание «Сент-Этьена». Французская команда уже сделала «Зениту» предложение по аренде Эрнани.

Ранее сообщалось об интересе к Эрнани со стороны итальянского клуба «СПАЛ».

В прошлом сезоне Эрнани отыграл за «Зенит» 8 матчей в Премьер-лиге, ни разу не забил и не отдал ни одного голевого паса.