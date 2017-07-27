Полузащитник «Зенита» Эрнани может уйти в аренду в «Сент-Этьен»
Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Эрнани может продолжить карьеру во французской Лиге 1. Как 27 июля пишет France Football, 23-летний бразилец привлек внимание «Сент-Этьена». Французская команда уже сделала «Зениту» предложение по аренде Эрнани.
Ранее сообщалось об интересе к Эрнани со стороны итальянского клуба «СПАЛ».
В прошлом сезоне Эрнани отыграл за «Зенит» 8 матчей в Премьер-лиге, ни разу не забил и не отдал ни одного голевого паса.