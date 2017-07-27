Полмиллиона человек посетили мощи Николая Чудотворца в Петербурге

Около 500 тыс. человек поклонились мощам Николая Чудотворца за 15 дней. Из происшествий за две недели — всего три кражи. На дорожном трафике мероприятие не отразилось.

Предварительный итог события на встрече с журналистами 27 июля подвёл вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов.

По его словам, около одной десятой паломников – 57 тысяч человек – прошли через социальную очередь для инвалидов и семей с маленькими детьми. Для организации очереди было выставлено 3 км ограждений. Рамки металлоискателей не выявили ни одного случая проноса запрещённых предметов. Также в ходе обеспечения безопасности было выявлено три карманные кражи. После привлечения полиции явление было приостановлено, сообщил чиновник.

«На трафике транспорта мероприятие не отразилось никак. У нас были разные ситуации, многие из которых удалось решить благодаря работе горячей линии. Например, нам поступил звонок о том, что ребёнка, больного лейкозом, только на полчаса врачи могли отпустить из больницы. Мы организовали зеленую улицу и оперативно предоставили возможность поклониться мощам», – добавил Говорунов.

Сегодня, 27 июля, – последний день доступа к мощам Николая Чудотворца. В очередь пускают до 18.00. Завтра реликвия отправится обратно в итальянский город Бари.

Напомним, ребро святителя Николая привезли в Петербург 13 июля. В 10.00 28 июля в Свято-Троицком соборе лавры пройдут торжественные проводы, в 14.00 состоится молебен и крестный ход, после чего мощи отвезут в Пулково. До того, как привезти их в Северную столицу, святыня провела почти два месяца в храме Христа Спасителя в Москве — с 21 мая ей пришли поклониться 1 млн 800 тыс. человек.