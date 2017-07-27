Кудрин: Россия может остаться под санкциями на долгие годы

Еще
17:44 27.07.2017
Пришлите свою новость!
17:44
Горящий в Петербурге ангар с химреактивами тушат с воздуха
17:40
Путин: Военно-морской парад в Санкт-Петербурге – это не бряцанье оружием
17:39
Shell заявила, что будет работать над «Северным потоком-2» с учетом санкций
17:33
Главу петербургской сети АЗС лишили дорогой машины
17:21
Смольный обещал решить проблемы новоселов Дальневосточного проспекта
17:19
Минздрав в августе разрешит врачам выписывать лекарства в обход инструкций
17:12
В горящем в Петербурге ангаре хранятся химические реактивы
17:04
Мощи адмирала Ушакова опоздали в Морской собор из-за ДТП
16:51
К горящему в Петербурге ангару выехала передвижная химическая лаборатория
16:49
В России утвердили три приоритетных проекта в здравоохранении
16:37
В День ВМФ "Аврора" и Дорога жизни будут бесплатными
16:36
На место ЧП на улице 2-й Луч съезжаются пожарные расчёты
16:33
Из Германии напомнили о «простом решении» проблем с «Сименсом» и турбинами в Крыму
16:19
Онищенко: Ответ на санкции США - запрет вейпов и закрытие табачных заводов
16:13
На улице 2-й Луч горит ангар. Слышны взрывы
16:07
Посмотреть репетицию Дня ВМФ помешает алкоголь
15:53
Кирилл Серебренников снимает кино в Петербурге
15:43
В Петербурге строителей оштрафовали на 400 тысяч за мигранта без патента
15:42
«Адмиралтейские верфи» вложат почти 2 миллиарда в ремонт цеха для подлодок
15:30
Дети-подкидыши будут получать социальную пенсию
15:25
После статьи «Фонтанки» Полтавченко поручил проверить спортивные госзакупки на 100 млн
15:24
Путин ввел уголовную ответственность за производство и оборот алкоголя без лицензии
15:16
В Петербурге снимают трейлер фильма о Григории Перельмане
15:12
Дамба парализована: большегруз впечатал «ГАЗель» в отбойник
15:00
Экс-нападающий «Зенита» Панов купил абонемент на фан-сектор «Спартака»
14:54
Постпредом России при ООН назначен Василий Небензя
14:40
Полузащитник «Зенита» Эрнани может уйти в аренду в «Сент-Этьен»
14:34
Полмиллиона человек посетили мощи Николая Чудотворца в Петербурге
14:32
Какими контрсанкциями ответит Россия? Мнение Геннадия Онищенко
14:24
Кудрин: Россия может остаться под санкциями на долгие годы
14:17
Путин прилетел в Финляндию на вертолете
13:59
В трамвай у «Чёрной речки» влетел мотоциклист с полицией на хвосте
13:57
В многомиллионных фантазиях петербургской фирмы разглядели рейдерский захват
13:42
Полтавченко и Медведева просят отменить тотальный досмотр граждан в метрополитене
13:41
На матче «Бней Иегуда» — «Зенит» в Израиле ожидается 2500 зрителей
13:30
Уголовников с Кавказа поймали на границе с Финляндией
13:26
Росгвардия: Срочников ведомства примут "в любой вуз без конкурса"
13:25
Hyundai, Kia, Volkswagen и Ford разогнали продажи петербургских дилеров
13:07
Путин подписал закон о досудебном урегулировании споров в ОСАГО
13:02
Иностранцев в 2019 году начнут пускать в Калининград по электронным визам
12:57
Следственный комитет Ленобласти возглавил главный по коррупции из Петербурга
12:55
ФСБ задержала группировку неонацистов за изготовление и продажу оружия
12:53
Петербургский суд отпустил подполковника ГУСБ на свободу за деятельное раскаяние
12:39
Россия стала основным партнёром Финляндии по импорту, обогнав шведов и немцев
12:38
Суд оставил под арестом обвиняемую по делу о ДТП с «пьяным» мальчиком в Москве
12:18
Сосланный в «Зенит-2» полузащитник Молло отказался возвращаться в «Крылья Советов»
12:17
Россиян хотят освободить от обязанности поверять счётчики воды
12:14
Букер объявил чертову дюжину лучших книг
12:10
В Волгограде полностью вырубили деревья в Парке сталинградских вдов
11:56
Губернатор Ленобласти задумался о физическом наказании подчинённых
11:54
Русский вопрос XIX века: Как относиться к террористам?
11:48
Велодорожку на набережной реки Фонтанки закончат к концу июля
11:44
Водителя выкинули из «Яндекс.Такси» на КАД
11:36
Дело экс-губернатора Кировской области Никиты Белых дошло до суда
11:30
В «Республике котов» будут раздавать тойгеров, бенгалов и эрмитажных котов
11:20
Возле деревни Малый Луцк лежал скелет неизвестного
11:19
Сара Воан и ее альбом "How Long Has This Been Going On?"
11:15
Адмирал ВМС США готов нанести ядерный удар по Китаю в случае приказа Трампа
11:04
Смольный отчитался о степени готовности строящегося метро
10:54
В Купчино проходят испытания теплосетей
10:46
На «Коле» поймали мигранта с печатью УФМС
10:40
На КАД выросла крупнейшая пробка за неделю
10:32
Роспотребнадзор объяснил, как ходить в барбершопы
10:28
«Зенит» покупает полузащитника Ригони за 10 млн евро
10:22
На «Коле» инкассаторский фургон перекинуло через отбойник
10:12
Курс рубля падает
09:58
В Петербурге будет тепло и сухо
09:43
Сотни полицейских, перекрытия и пробки - Путин едет в Савонлинну
09:35
Мумия пенсионера пять лет пролежала на балконе в Сосновом Бору
09:27
Купчинский стрелок ослепил своего противника
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
27.07.2017 14:24

Кудрин: Россия может остаться под санкциями на долгие годы

Существует риск того, что Россия может остаться под санкциями на долгие годы, что ограничит экономический рост и инвестиции, а также увеличит разрыв государства с миром, считает глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Как передает 27 июля РБК, Кудрин в интервью Reuters  рассказал, что в условиях сохранения санкций, лишающих страну западных технологий и капитала, Россия обречена на темпы роста экономики не больше 2% в год. Это приведет к очень медленному росту уровня жизни населения, снижению конкурентоспособности России.

«Обсуждающееся ужесточение санкций в текущем режиме сильно не повлияет на экономику — нет серьезных изменений по сравнению с действующим вариантом. Но существовавшая надежда на их отмену в ближайшие годы сейчас уменьшилась. Если президент США мог отказаться от каких-то санкций, пойти на их ослабление, то получать разрешение в Конгрессе будет сложнее. И мы, скорее, попадаем в историю со старой поправкой Джексона — Вэника — даже когда все условия уже давно изменились, ее никак не могли отменить», — сказал Кудрин.

Он добавил, что под влиянием санкций в перспективе России будет сложнее выходить на внешние рынки, а также получать «новые ниши» на мировых рынках при наличии политического недоверия между государствами.

При этом Кудрин выразил надежду на то, что в ближайший год или два Россия и США вернутся к улучшению отношений.

Тем временем официальные лица России заявляют о «болезненном» ответе на санкции США, а СМИ уже узнали, что это может быть.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Life Control
24.07.2017 18:40

Компания МегаФон представляет систему умных устройств Life Control

Каждый владелец дачи хочет сделать свое жилище удобным, безопасным, экономичным и современным. Например, удаленно регулировать полив урожая, при необходимости отключить подачу электричества, во время обнаружить на участке посторонних.
Tele2
24.07.2017 16:04

Tele2 организует площадку на Большом летнем фестивале «О, да! Еда!»

В выходные 29 и 30 июля в Приморском парке Победы (м. Крестовский остров) в пятый раз пройдет летний фестиваль «О, да! Еда!» и в третий раз – при поддержке оператора Tele2.
КЕЙ
24.07.2017 08:00

Гаджеты и море: КЕЙ рассказал, что нужно знать о водонепроницаемых гаджетах

Гаджеты и вода – понятия несовместимые? Так ли это на самом деле и что нужно знать о стандартах влагозащиты – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Минздрав в августе разрешит врачам выписывать лекарства в обход инструкций
Онищенко: Ответ на санкции США - запрет вейпов и закрытие табачных заводов
В Петербурге строителей оштрафовали на 400 тысяч за мигранта без патента
Путин ввел уголовную ответственность за производство и оборот алкоголя без лицензии
Кудрин: Россия может остаться под санкциями на долгие годы
Росгвардия: Срочников ведомства примут "в любой вуз без конкурса"
Иностранцев в 2019 году начнут пускать в Калининград по электронным визам
В Волгограде полностью вырубили деревья в Парке сталинградских вдов
Дело экс-губернатора Кировской области Никиты Белых дошло до суда
Адмирал ВМС США готов нанести ядерный удар по Китаю в случае приказа Трампа
Дадим своим винтовкам мужские имена
Почему Петербург выключает свет омским оппозиционерам
«Написать мемуары в 27 лет – это кощунство»
Перезагрузка санкций
«ИГИЛ не случайно называли «коммунистами ислама»
«Элементарно!» Уотсон: в СПбГУ выступил первооткрыватель «кода жизни»
«Сталин всех своих ротенбергов и ковальчуков расстрелял»
Традиционалисты Думы против “Матильды”
Анонимайзерам запретили разрешать
Космическая угроза: обязательно бахнет! Но потом
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На улице 2-й Луч горит ангар. Слышны взрывы

Русский вопрос XIX века: Как относиться к террористам?

«Фонтанка» и «Тосно» приглашают на футбол

Новости компаний
Life Control
24.07.2017 18:40
Компания МегаФон представляет систему умных устройств Life Control
Каждый владелец дачи хочет сделать свое жилище удобным, безопасным, экономичным и современным. Например, удаленно регулировать полив урожая, при необходимости отключить подачу электричества, во время обнаружить на участке посторонних.
Tele2
24.07.2017 16:04
Tele2 организует площадку на Большом летнем фестивале «О, да! Еда!»
В выходные 29 и 30 июля в Приморском парке Победы (м. Крестовский остров) в пятый раз пройдет летний фестиваль «О, да! Еда!» и в третий раз – при поддержке оператора Tele2.
КЕЙ
24.07.2017 08:00
Гаджеты и море: КЕЙ рассказал, что нужно знать о водонепроницаемых гаджетах
Гаджеты и вода – понятия несовместимые? Так ли это на самом деле и что нужно знать о стандартах влагозащиты – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
www.aeroflot.ru
21.07.2017 12:00
Аэрофлот расширяет систему поощрения командиров воздушных судов
С 1 октября 2017 года Аэрофлот вводит дополнительную систему поощрения пилотов. Ежеквартально по результатам работы в предыдущем квартале и в порядке ст. 191 Трудового кодекса РФ за добросовестную, продолжительную и безупречную работу будет выплачиваться...
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00
«Победа» зовет влюбленных в небо
Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
18.07.2017 17:23
Компания Л1 подвела итоги первого полугодия
Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж. Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж.
КЕЙ
17.07.2017 08:00
Лучшие выпускники образовательного центра Advance получили награды от КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила партнером центра образовательных технологий Advance, наградив лучших выпускников курса «Учись учиться» ценными призами и подарками.
Tele2
12.07.2017 12:43
Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2
Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
ООО «Терминал-Ресурс»
11.07.2017 15:31
На Царскосельском скейт-ринге прошёл праздник в «Образцовых» традициях
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» встретил поклонников активного образа жизни на скейт-ринге веселыми эстафетами и конкурсами под девизом «Мама, папа, я – образцовая семья»!
Tele2
10.07.2017 18:14
STEREOLETO прошло по другим правилам с Tele2
9 июля в ЦПКиО им. Кирова завершился трехдневный фестиваль STEREOLETO, который прошел при поддержке Tele2. Абоненты оператора получили дополнительные преимущества: скидку на билеты, полезные подарки, возможность пройти через отдельный вход и побывать на afterparty с участниками группы POMPEYA.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.