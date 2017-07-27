Кудрин: Россия может остаться под санкциями на долгие годы

Существует риск того, что Россия может остаться под санкциями на долгие годы, что ограничит экономический рост и инвестиции, а также увеличит разрыв государства с миром, считает глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Как передает 27 июля РБК, Кудрин в интервью Reuters рассказал, что в условиях сохранения санкций, лишающих страну западных технологий и капитала, Россия обречена на темпы роста экономики не больше 2% в год. Это приведет к очень медленному росту уровня жизни населения, снижению конкурентоспособности России.

«Обсуждающееся ужесточение санкций в текущем режиме сильно не повлияет на экономику — нет серьезных изменений по сравнению с действующим вариантом. Но существовавшая надежда на их отмену в ближайшие годы сейчас уменьшилась. Если президент США мог отказаться от каких-то санкций, пойти на их ослабление, то получать разрешение в Конгрессе будет сложнее. И мы, скорее, попадаем в историю со старой поправкой Джексона — Вэника — даже когда все условия уже давно изменились, ее никак не могли отменить», — сказал Кудрин.

Он добавил, что под влиянием санкций в перспективе России будет сложнее выходить на внешние рынки, а также получать «новые ниши» на мировых рынках при наличии политического недоверия между государствами.

При этом Кудрин выразил надежду на то, что в ближайший год или два Россия и США вернутся к улучшению отношений.

Тем временем официальные лица России заявляют о «болезненном» ответе на санкции США, а СМИ уже узнали, что это может быть.