Какими контрсанкциями ответит Россия? Мнение Геннадия Онищенко

27.07.2017 14:32

Нижняя палата Конгресса США приняла новый закон о санкциях против России. Ответ не заставил себя ждать. Для начала 35 американских дипломатов могут быть высланы из РФ. Каких еще мер ждать от российских властей, узнаем у специалиста по контрсанкциям, экс-главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко.

Из России могут быть высланы 35 американских дипломатов (столько же сотрудников посольства РФ в Вашингтоне власти США выслали в конце 2016 года). Более того, в Кремле уже задумываются о более масштабных контрсанкциях. Не случайно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новости из Вашингтона «весьма печальными с точки зрения российско-американских отношений и перспектив их развития».

О том, какие контрмеры могут быть приняты Россией, и как это отразится на россиянах, а также на экономике страны и потребительском рынке, узнали у первого заместителя председателя комитета ГосДумы по образованию и науке, экс-главы Роспотребнадзора, в прошлом – главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, который был известен своими "продуктовыми контрсанкциями", в частности, запретами на импорт грузинских вин и латвийских шпрот:

Аудиоподкаст эфира:

play stop mute max volume repeat скачать Фонтанка.Офис Упс! Необходимо обновиться! Для воспроизведения обновите браузер или Для воспроизведения обновите браузер или Flash плагин

Напомним, 26 июля палата представителей Конгресса США приняла законопроект об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Теперь документ отправится на рассмотрение Сенат, а потом — на подпись Дональду Трампу.

В эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] говорили об этом с российским экономистом, финансистом, директором программы «Экономическая политика» Московского Центра Карнеги Андреем Мовчаном и историком, доктором исторических наук, профессором и завкафедрой связей с общественностью МГИМО Валерием Соловьем. Запись этого эфира доступна в архиве программ здесь.