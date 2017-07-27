Какими контрсанкциями ответит Россия? Мнение Геннадия Онищенко
Из России могут быть высланы 35 американских дипломатов (столько же сотрудников посольства РФ в Вашингтоне власти США выслали в конце 2016 года). Более того, в Кремле уже задумываются о более масштабных контрсанкциях. Не случайно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новости из Вашингтона «весьма печальными с точки зрения российско-американских отношений и перспектив их развития».
О том, какие контрмеры могут быть приняты Россией, и как это отразится на россиянах, а также на экономике страны и потребительском рынке, узнали у первого заместителя председателя комитета ГосДумы по образованию и науке, экс-главы Роспотребнадзора, в прошлом – главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, который был известен своими "продуктовыми контрсанкциями", в частности, запретами на импорт грузинских вин и латвийских шпрот:
Аудиоподкаст эфира:
Напомним, 26 июля палата представителей Конгресса США приняла законопроект об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Теперь документ отправится на рассмотрение Сенат, а потом — на подпись Дональду Трампу.
В эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] говорили об этом с российским экономистом, финансистом, директором программы «Экономическая политика» Московского Центра Карнеги Андреем Мовчаном и историком, доктором исторических наук, профессором и завкафедрой связей с общественностью МГИМО Валерием Соловьем. Запись этого эфира доступна в архиве программ здесь.
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