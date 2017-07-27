В многомиллионных фантазиях петербургской фирмы разглядели рейдерский захват
Придуманный долг по несуществующим обязательствам едва не закончился потерей земель для садоводов Курортного района Петербурга, но аппетиты местной фирмы обуздали уголовным делом.
Как сообщает прокуратура города 27 июля, в злостном игнорировании обязательств садоводство Курортного района обвинила одна из городских организаций, якобы состоявшая с СНТ в договорных отношениях. Фирма оценила свои претензии в 21 миллион рублей и обратилась с иском в суд. Согласно предоставленным документам, удовлетворить притязания садоводы могли и не деньгами. Организация готова была довольствоваться земельными участками на ту же сумму.
Глава садоводства многомиллионный долг и предшествующие ему договорённости вспомнить не смог и обратился за защитой в прокуратуру, заподозрив истца в охоте на земли сельхозназначения. Инспекция надзорного органа показала, что основания для опасений у дачников были. Материалы проверки ушли в следственные органы и обернулись уголовным делом о приготовлении к мошенничеству в особо крупном размере.
После вмешательства прокуратуры организация отказалась от своих требований, но расследование это не остановило.