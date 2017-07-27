В многомиллионных фантазиях петербургской фирмы разглядели рейдерский захват

Еще
17:44 27.07.2017
Пришлите свою новость!
17:40
Путин: Военно-морской парад в Санкт-Петербурге – это не бряцанье оружием
17:39
Shell заявила, что будет работать над «Северным потоком-2» с учетом санкций
17:33
Главу петербургской сети АЗС лишили дорогой машины
17:21
Смольный обещал решить проблемы новоселов Дальневосточного проспекта
17:19
Минздрав в августе разрешит врачам выписывать лекарства в обход инструкций
17:12
В горящем в Петербурге ангаре хранятся химические реактивы
17:04
Мощи адмирала Ушакова опоздали в Морской собор из-за ДТП
16:51
К горящему в Петербурге ангару выехала передвижная химическая лаборатория
16:49
В России утвердили три приоритетных проекта в здравоохранении
16:37
В День ВМФ "Аврора" и Дорога жизни будут бесплатными
16:36
На место ЧП на улице 2-й Луч съезжаются пожарные расчёты
16:33
Из Германии напомнили о «простом решении» проблем с «Сименсом» и турбинами в Крыму
16:19
Онищенко: Ответ на санкции США - запрет вейпов и закрытие табачных заводов
16:13
На улице 2-й Луч горит ангар. Слышны взрывы
16:07
Посмотреть репетицию Дня ВМФ помешает алкоголь
15:53
Кирилл Серебренников снимает кино в Петербурге
15:43
В Петербурге строителей оштрафовали на 400 тысяч за мигранта без патента
15:42
«Адмиралтейские верфи» вложат почти 2 миллиарда в ремонт цеха для подлодок
15:30
Дети-подкидыши будут получать социальную пенсию
15:25
После статьи «Фонтанки» Полтавченко поручил проверить спортивные госзакупки на 100 млн
15:24
Путин ввел уголовную ответственность за производство и оборот алкоголя без лицензии
15:16
В Петербурге снимают трейлер фильма о Григории Перельмане
15:12
Дамба парализована: большегруз впечатал «ГАЗель» в отбойник
15:00
Экс-нападающий «Зенита» Панов купил абонемент на фан-сектор «Спартака»
14:54
Постпредом России при ООН назначен Василий Небензя
14:40
Полузащитник «Зенита» Эрнани может уйти в аренду в «Сент-Этьен»
14:34
Полмиллиона человек посетили мощи Николая Чудотворца в Петербурге
14:32
Какими контрсанкциями ответит Россия? Мнение Геннадия Онищенко
14:24
Кудрин: Россия может остаться под санкциями на долгие годы
14:17
Путин прилетел в Финляндию на вертолете
13:59
В трамвай у «Чёрной речки» влетел мотоциклист с полицией на хвосте
13:57
В многомиллионных фантазиях петербургской фирмы разглядели рейдерский захват
13:42
Полтавченко и Медведева просят отменить тотальный досмотр граждан в метрополитене
13:41
На матче «Бней Иегуда» — «Зенит» в Израиле ожидается 2500 зрителей
13:30
Уголовников с Кавказа поймали на границе с Финляндией
13:26
Росгвардия: Срочников ведомства примут "в любой вуз без конкурса"
13:25
Hyundai, Kia, Volkswagen и Ford разогнали продажи петербургских дилеров
13:07
Путин подписал закон о досудебном урегулировании споров в ОСАГО
13:02
Иностранцев в 2019 году начнут пускать в Калининград по электронным визам
12:57
Следственный комитет Ленобласти возглавил главный по коррупции из Петербурга
12:55
ФСБ задержала группировку неонацистов за изготовление и продажу оружия
12:53
Петербургский суд отпустил подполковника ГУСБ на свободу за деятельное раскаяние
12:39
Россия стала основным партнёром Финляндии по импорту, обогнав шведов и немцев
12:38
Суд оставил под арестом обвиняемую по делу о ДТП с «пьяным» мальчиком в Москве
12:18
Сосланный в «Зенит-2» полузащитник Молло отказался возвращаться в «Крылья Советов»
12:17
Россиян хотят освободить от обязанности поверять счётчики воды
12:14
Букер объявил чертову дюжину лучших книг
12:10
В Волгограде полностью вырубили деревья в Парке сталинградских вдов
11:56
Губернатор Ленобласти задумался о физическом наказании подчинённых
11:54
Русский вопрос XIX века: Как относиться к террористам?
11:48
Велодорожку на набережной реки Фонтанки закончат к концу июля
11:44
Водителя выкинули из «Яндекс.Такси» на КАД
11:36
Дело экс-губернатора Кировской области Никиты Белых дошло до суда
11:30
В «Республике котов» будут раздавать тойгеров, бенгалов и эрмитажных котов
11:20
Возле деревни Малый Луцк лежал скелет неизвестного
11:19
Сара Воан и ее альбом "How Long Has This Been Going On?"
11:15
Адмирал ВМС США готов нанести ядерный удар по Китаю в случае приказа Трампа
11:04
Смольный отчитался о степени готовности строящегося метро
10:54
В Купчино проходят испытания теплосетей
10:46
На «Коле» поймали мигранта с печатью УФМС
10:40
На КАД выросла крупнейшая пробка за неделю
10:32
Роспотребнадзор объяснил, как ходить в барбершопы
10:28
«Зенит» покупает полузащитника Ригони за 10 млн евро
10:22
На «Коле» инкассаторский фургон перекинуло через отбойник
10:12
Курс рубля падает
09:58
В Петербурге будет тепло и сухо
09:43
Сотни полицейских, перекрытия и пробки - Путин едет в Савонлинну
09:35
Мумия пенсионера пять лет пролежала на балконе в Сосновом Бору
09:27
Купчинский стрелок ослепил своего противника
09:19
В России установили предельные суммы банковский гарантий
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
27.07.2017 13:57

В многомиллионных фантазиях петербургской фирмы разглядели рейдерский захват

Придуманный долг по несуществующим обязательствам едва не закончился потерей земель для садоводов Курортного района Петербурга, но аппетиты местной фирмы обуздали уголовным делом.

Как сообщает прокуратура города 27 июля, в злостном игнорировании обязательств садоводство Курортного района обвинила одна из городских организаций, якобы состоявшая с СНТ в договорных отношениях. Фирма оценила свои претензии в 21 миллион рублей и обратилась с иском в суд. Согласно предоставленным документам, удовлетворить притязания садоводы могли и не деньгами. Организация готова была довольствоваться земельными участками на ту же сумму.

Глава садоводства многомиллионный долг и предшествующие ему договорённости вспомнить не смог и обратился за защитой в прокуратуру, заподозрив истца в охоте на земли сельхозназначения. Инспекция надзорного органа показала, что основания для опасений у дачников были. Материалы проверки ушли в следственные органы и обернулись уголовным делом о приготовлении к мошенничеству в особо крупном размере.

После вмешательства прокуратуры организация отказалась от своих требований, но расследование это не остановило.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото предоставлено компаний FORTGROUP
14.07.2017 18:40

Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире

Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00

Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию

Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18

Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ

40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В горящем в Петербурге ангаре хранятся химические реактивы
Мощи адмирала Ушакова опоздали в Морской собор из-за ДТП
К горящему в Петербурге ангару выехала передвижная химическая лаборатория
На место ЧП на улице 2-й Луч съезжаются пожарные расчёты
На улице 2-й Луч горит ангар. Слышны взрывы
После статьи «Фонтанки» Полтавченко поручил проверить спортивные госзакупки на 100 млн
В многомиллионных фантазиях петербургской фирмы разглядели рейдерский захват
ФСБ задержала группировку неонацистов за изготовление и продажу оружия
Петербургский суд отпустил подполковника ГУСБ на свободу за деятельное раскаяние
Суд оставил под арестом обвиняемую по делу о ДТП с «пьяным» мальчиком в Москве
Бастрыкин замкнул контрабанду на себя
Рекордная такса депутата Смехова
В петербургские бассейны слили 100 миллионов
Дом на Каменноостровском сдуло порывом творчества
«Семейный капитал» ушел в молоко
Чтоб «Деловые линии» жили на одну зарплату
В МЧС не все Пучков
Новое ректорское дело
Казнь бездомных и охламоны с окраин
Метро просит отсрочку от терактов
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На улице 2-й Луч горит ангар. Слышны взрывы

Русский вопрос XIX века: Как относиться к террористам?

«Фонтанка» и «Тосно» приглашают на футбол

Новости компаний
Фото предоставлено компаний FORTGROUP
14.07.2017 18:40
Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире
Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00
Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18
Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ
40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07
Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?
«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00
5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников
Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.