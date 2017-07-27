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27.07.2017 13:42
29 Комментариев

Полтавченко и Медведева просят отменить тотальный досмотр граждан в метрополитене

Депутаты петербургского Законодательного собрания и Государственной думы обратились к властям с просьбой отменить или скорректировать новый формат досмотра граждан при входе в метрополитен Северной столицы.

Одно из обращений направил губернатору Петербурга Георгию Полтавченко эсер Олег Нилов. Как сообщили в аппарате политика 27 июля, законодатель попытался воспользоваться метро на станции «Крестовский остров», однако прождал 30 минут для того, чтобы попасть в вестибюль. «Во многом это связано с тем, что всех пассажиров без сумок просят пройти только лишь через одну рамку металлодетектора, хотя их на станции пять штук. На мой вопрос о том, почему не задействовать все рамки, сотрудница метрополитена ответила, что такое указание дано вышестоящим начальством», – написал Нилов в запросе к петербургскому градоначальнику. Он также заметил, что пассажиров с крупногабаритным багажом досматривают через единственный на станции рентгеновский сканер. При этом ситуация могла бы развиваться по-другому, если бы горожан заранее оповестили о проведении эксперимента с ужесточением правил досмотра.

«В совокупности все эти меры приводят к тому, что даже на такой незагруженной станции, как «Крестовский остров», возникает коллапс. За час в метро смогли пройти не более 400 человек. С учетом проведения футбольных матчей и других массовых мероприятий на находящемся поблизости стадионе в будущем можно ожидать того, что станция попросту перестанет функционировать», – резюмировал депутат.

Еще одно обращение направил к премьер-министру Дмитрию Медведеву депутат ЗакСа яблочник Борис Вишневский. В письме парламентарий сослался на интервью «Фонтанке» начальника петербургской подземки Владимира Гарюгина, в котором он признается, что после введения тотального досмотра на всех станциях в часы пик в метро сможет пройти только 10 процентов пассажиров. «Сказанное означает, что в ближайшее время жители Петербурга, пользующиеся услугами метрополитена, столкнутся с огромными трудностями. Федеральный закон, конечно, дает правительству установить требования к транспортной безопасности и антитеррористической защищенности, но он не обязывает правительство делать эти требования абсурдными», – отметил Вишневский в письме к Медведеву. По его мнению, безопасность на транспорте важна, однако меры должны быть разумными и не превращаться в издевательство над пассажирами.

«В связи с изложенным прошу Вас в срочном порядке рассмотреть вопрос о внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 05.04.2017 № 410 в целях обеспечения прав пассажиров и отмены заведомо невыполнимых требований», – попросил премьера депутат.

Справка:

Досмотр в петербургском метро производится на основании постановления правительства РФ № 410 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов метрополитена». Оно принято в апреле 2017 года после теракта на станции «Технологический институт». Постановлением значительно повышены критерии безопасности на объектах наземного и подземного транспорта, они сопоставимы с теми, что предъявляются к аэропортам. На данный момент в рамках эксперимента полный досмотр введен на четырех станциях - «Спасская», «Звенигородская», «Крестовский остров» и «Электросила».


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комментарии пользователей (29)
Zabor
27 июля 2017 г. 17:23
deniszakharov: Вам плюс много ! Тупые начальники -чиновники этого не поймут.
Zabor
27 июля 2017 г. 17:22
Чтобы вычислить количество бездельников -паразитов в ЗАКСе нужно от общего количества бездельников отнять ДВА ( Вишневский и Нилов). Искомое число и есть те, от потери которых НУ НИКАК наша с вами жизнь не изменится. Только Вишневсий и Нилов еще как то пытаются что то сделать для простых людей ( избирателей). Остальные — просто паразиты.
Randy
27 июля 2017 г. 16:36
Hohmach:
спортивно сложенный,... дед в спортивном костюме в обтяжку, с роликами на плоской сумке за спиной
какой-то не наш дед, уже подозрителен
sweepers
27 июля 2017 г. 16:22
сначала всем предложили отказаться от личного транспорта, а теперь по пол часа в него не зайти, и жетон ещё по 50р, где логика то?
Гражданка
27 июля 2017 г. 16:09
а то сразу не было понятно, что полноценное применение рамок-звонилок приведет именно к этому, поскольку звонят они абсолютно на каждом проходе
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