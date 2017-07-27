На матче «Бней Иегуда» — «Зенит» в Израиле ожидается 2500 зрителей

На первом матче «Бней Иегуда» – «Зенит» третьего квалификационного раунда Лиги Европы ожидается до 2,5 тысячи зрителей. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает пресс-служба петербургской команды. По подсчетам клуба, «Зенит» поддержат около 400 болельщиков.

Матч пройдет 27 июля в Петах-Тикве на стадионе «Ха-Мошава», вмещающем 11 тысяч 500 зрителей. Начало в 20.30 мск.

Напомним, ранее израильский клуб по просьбе петербуржцев согласился обменяться «домашними» матчами и перенести первый матч отборочного этапа Лиги Европы с «Зенитом» на поле «Бней Иегуды». Ответная встреча 3 августа пройдет в Петербурге.