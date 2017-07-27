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27.07.2017 13:26

Росгвардия: Срочников ведомства примут "в любой вуз без конкурса"

Прошедший срочную службу в Росгвардии имеет право на поступление в любой вуз вне конкурса после демобилизации. Правда, для этого надо будет получить рекомендацию от командира.

Как передает РБК, об этом на брифинге по итогам весеннего призыва 27 июля рассказал глава главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии, генерал-лейтенант Евгений Фуженко.

Фуженко добавил, что в Росгвардии ведется работа по созданию научной роты, службу в которой могут пройти как военнослужащие срочной службы, так и контрактники. Предпочтение, по его словам, будет отдаваться военнослужащим, проявившим себя в научной деятельности — победителям олимпиад, конкурсов, государственным стипендиатам.

Также Фуженко отметил, что в частях войск Росгвардии было развернуто более 60 учебных центров, где призывники под руководством офицеров и сержантов проходили адаптационные мероприятия. Он отметил, что каждый пятый призывник воспитывался в неполной семье, каждый десятый имеет психологические трудности при прохождении службы и проходил адаптацию.

С апреля по июнь 2017 года военными комиссариатами было призвано более 13 тыс. человек для прохождения службы в частях Росгвардии, заключил Фуженко.

Справка:

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) была создана в апреле 2016 года указом Владимира Путина. В новое ведомство были переведены внутренние войска МВД. К ним присоединились отряды спецназа СОБР и ОМОН, а также авиационные подразделения Министерства внутренних дел. Задачами ведомства были названы борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом. Главой Росгвардии является генерал армии Виктор Золотов.


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Каждый владелец дачи хочет сделать свое жилище удобным, безопасным, экономичным и современным. Например, удаленно регулировать полив урожая, при необходимости отключить подачу электричества, во время обнаружить на участке посторонних.
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