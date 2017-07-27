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27.07.2017 13:25

Hyundai, Kia, Volkswagen и Ford разогнали продажи петербургских дилеров

Продажи новых автомобилей в Петербурге в первом полугодии выросли на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 62,1 тысячи, подсчитало 27 июля агентство «Auto-Dealer-Спб». По оценке экспертов, разогнать продажи помогли преимущественно четыре бренда -  Hyundai, Kia, Volkswagen и Ford.

Дилеры, имеющие в портфеле автомобили этих марок, продемонстрировали самые лучшие показатели. К примеру, «Мега Авто» и «Дакар» удалось увеличить объемы продаж на 67 и 51% и войти в тройку крупнейших продавцов. А вот «Объединенная автомобильная корпорация» и ГК «Автопродикс», которые год назад занимали второе и третье места, теперь оказались на четвертой и шестой строчках соответственно. Пятое место занимает Wagner.

Лидером автомобильного рынка остается ГК «Рольф». На долю холдинга по-прежнему приходится каждый 6-й новый автомобиль, проданный в городе.

Продажи двадцатки крупнейших дилеров росли быстрее рынка. За семь месяцев были проданы 50,8 тысячи машин, что на 12,5% больше показателя за аналогичный период 2016 года.


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