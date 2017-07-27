Иностранцев в 2019 году начнут пускать в Калининград по электронным визам

В Калининградской области с июля 2019 года будут введены электронные визы для иностранцев. Об этом 27 июля заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Целый ряд нововведений предлагается для Калининградской области. Во-первых, иностранные граждане смогут получить электронную визу. Такой пилотный проект, напомню, у нас реализуется во Владивостоке, в порту. После завершения необходимых технических мероприятий с 1 июля 2019 года такую возможность получат все те, кто приезжает в нашу страну и уезжает из неё именно из Калининградской области», — цитирует Медведева RNS.

Он отметил, что введение электронных виз в Калининградской области будет способствовать развитию туризма, деловых и гуманитарных контактов.

Премьер также сообщил, что в Калининградской области будет отменен утилизационный сбор для некоторых видов транспортных средств сроком выпуска менее трёх лет и попадающих под процедуру таможенной зоны.