ФСБ задержала группировку неонацистов за изготовление и продажу оружия

Группировка неонацистов изготавливала и модернизировала оружие в Центральной России. Подпольные мастерские закрыли, а возможного организатора криминального бизнеса и его сообщников 25 и 26 июля задержали сотрудники Федеральной службы безопасности в Москве и Подмосковье.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ 27 июля, у подозреваемых в ходе обыска изъяли пулемет «Дегтярева», семь пистолетов-пулеметов «Кедр», два автомата Калашникова, 37 пистолетов и револьверов «ПМ», «Наган», «ТТ», ручные осколочные гранаты «Ф-1», «РГД-5», 3 килограмма тротила, большое количество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию, свыше 1500 патронов различного калибра.

По факту возбуждены уголовные дела о незаконном изготовлении и хранении оружия и боеприпасов.

