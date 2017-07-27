Петербургский суд отпустил подполковника ГУСБ на свободу за деятельное раскаяние

В Петербурге вынесен приговор бывшему оперуполномоченному Главного управления собственной безпасности (ГУСБ) МВД за мошенничество. Виталий Федосов наказан условным сроком с формулировкой о деятельном раскаянии.

Как сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского горсуда, 27 июля Федосова признали виновным в мошенническом хищении денежных средств с использованием служебного положения. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с двухлетним испытательным сроком.

Дело слушалось в закрытом режиме, на материалы был наложен гриф «совершенно секретно». По данным «Фонтанки», Федосов, занимавший должность замначальника отдела «Запад» Главного управления собственной безопасности МВД, оформлял фиктивные агентурные донесения, которые оплачивались из фонда министерства. Вмененная Федосову сумма хищения – 105 тыс. рублей.

Подполковник полностью признал вину и, как следует из сообщения Горсуда, деятельно раскаялся. Эту формулировку применяют, когда виновник каким-либо образом компенсирует нанесённый его действиями вред. Вероятно, Федосов возместил причиненный ущерб.

Отметим, бывший шеф Федосова, полковник Юрий Тимченко, арестован по делу о взятке 100 млн рублей.