Открылся новый видовой ресторан La Vue

Холдинг CITYTEL Group запустил ресторанный проект La Vue



Холдинг CITYTEL Group (отели "Санкт-Петербург", "Октябрьская", рестораны Du Nord 1834, Беринг) запустил новый ресторанный проект La Vue на месте советского ресторана Петровский.

La Vue

На Пироговской набережной, на крыше CITYTEL Отеля «Санкт-Петербург» открылся панорамный ресторан с говорящим названием La Vue. («La vue» с франц. — «вид»). Дизайн интерьера нового проекта принадлежит шведскому архитектурному бюро Lundwall Architects, известному своими работами с лучшими мировыми гостиничными сетями: Hilton и Radisson.

Главная особенность ресторана – эффектный вид на город и акваторию Невы с высоты 60 метров и обзором 270 градусов. Ресторан по праву должен стать главной обзорной точкой для знакомства с городом и его достопримечательностями: Спас-на-крови, Исаакиевский собор, шпиль Петропавловской крепости, разводные мосты и гладь Невы.

La Vue

Ресторан рассчитан на 280 посадочных мест, двухуровневое пространство разделено на пять залов, среди которых большая винотека, комфортный дегустационный зал и гостиная. Здесь действует открытая кухня, контакт-бар; проводятся дегустации, эногастрономические вечера и мастер-классы.

La Vue

В лаконичном меню ресторана La Vue представлены блюда европейской кухни в авторском прочтении шеф-повара Алексея Ермакова.

La Vue

La Vue объединяет в себе концепцию видового ресторана и винотеки с большим выбором вин Старого и Нового света и консультацией талантливого сомелье Дмитрия Кизеева.



Ресторан La Vue ждет гостей по адресу: Пироговская набережная 5/2, отель Санкт-Петербург с 12:00 до 00:00.