Суд оставил под арестом обвиняемую по делу о ДТП с «пьяным» мальчиком в Москве

Московский областной суд 27 июля принял решение оставить под стражей Ольгу Алисову, обвиняемую по делу о ДТП в Балашихе.

Как передает RNS со ссылкой на РИА Новости, защита ходатайствовала об изменении меры пресечения в отношении женщины в связи с тем, что у нее на иждивении находится десятилетний ребенок. Несмотря на это, решение Железнодорожного суда об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу оставили без изменения.

Обвиняемая была арестована 6 июля – до 15 сентября. Решение о заключении под стражу суд принял в связи с тем, что Алисова не проживала по адресу регистрации. Как отмечает защита обвиняемой, женщина не пыталась таким образом скрыться от правосудия — это решение было связано с угрозами, поступающими в ее адрес и повышенным вниманием со стороны СМИ.

Алисова также возражала против присутствия прессы на заседании суда. СМИ сообщают, что женщина считает, что шумиха вокруг её дела испортила ей жизнь.

В апреле в Балашихе произошло ДТП, в результате которого погиб шестилетний Алексей Шимко. Экспертиза установила содержание алкоголя в крови мальчика. Отец погибшего мальчика был признан потерпевшим по уголовному делу о халатности. Следствие по уголовному делу о халатности судмедэксперта, который сделал анализ крови у погибшего ребёнка, продолжается.