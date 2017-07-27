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27.07.2017 12:29

Банк «Санкт-Петербург» значительно нарастил долю бесконтактных платежей

Банк «Санкт-Петербург» значительно нарастил долю бесконтактных платежей

В первом полугодии 2017 года Банк «Санкт-Петербург» нарастил долю бесконтактных транзакций до уровня 33%.

Основным драйвером роста стали инновационные платежные сервисы Apple Pay и Samsung Pay: до запуска сервисов этот показатель был на уровне 7-10%.

«Наша стратегическая цель – значительный рост транзакционной активности карточного портфеля, и одним из драйверов достижения цели являются инновационные платежные сервисы. Запуская Apple Pay и Samsung Pay одними из первых в России, мы четко понимали, на какой результат сможем рассчитывать, и сегодня отмечаем, что приняли правильное решение», – отметила Екатерина Звонова, начальник Управления банковских карт и транзакционного бизнеса Банка «Санкт-Петербург».

По данным на конец июня 2017 года токены Apple Pay и Samsung Pay составляют 5.5% от общего объема портфеля карт. Банк планирует достичь показателя в 15% в перспективе ближайших трех лет.

По данным маркетингового исследования, проведенного банком в том же месяце среди своих клиентов, 95% хорошо осведомлены о существовании таких сервисов, 70% пользуются или планируют использовать их в качестве приоритетного способа оплаты покупок. Наибольшее распространение платежные сервисы получили среди молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, из которых 60% – мужчины. Также опрос показал, что наличие возможности использовать мобильное устройство для оплаты является конкурентным преимуществом банка.

Клиенты, использующие Apple Pay или Samsung Pay, совершают на 5-7 транзакций больше, чем до токенизации или клиенты, не использующие такие сервисы вовсе. В первые месяцы использования чаще всего совершаются мелкие покупки, например, оплата проезда в метро, билеты в кинотеатры, оплата счетов в кафе.  С развитием платежного опыта и доверия клиента к сервису сумма возрастает за счет более существенных покупок в гипермаркетах, магазинах бытовой техники и даже автосалонах. Сейчас средний чек составляет 850 рублей.

В 2018 году банк планирует развивать направление «Mobile Payments» и внедрить как минимум еще один платежный инструмент.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»


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