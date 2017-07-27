Сосланный в «Зенит-2» полузащитник Молло отказался возвращаться в «Крылья Советов»

Футбольный клуб «Крылья Советов» вел переговоры с «Зенитом» по возвращению французского полузащитника Йоана Молло. Самарская команда хотела арендовать своего бывшего игрока, но он отказался.

«Мы давно вели переговоры по аренде Йоана Молло, но у него есть действующий контракт с «Зенитом». Игрок принял решение остаться в команде. Он будет играть за «Зенит-2», а в «Крылья Советов» не перейдёт», – цитирует генерального директора «Крыльев» Виталия Шашкова «Чемпионат.com».

Напомним, ранее Молло был переведен в «Зенит-2» — вторую команду клуба, выступающую в Футбольной национальной лиге, втором по силе дивизионе российского футбола. Игрок оказался не нужен главному тренеру Роберто Манчини. В связи с этим клуб все лето искал команду, которая арендовала бы Молло, но французский полузащитник так никого и не заинтересовал.

Для получения практики он был направлен в «Зенит-2», где проведет часть сезона. В своей первой игре за «Зенит-2» в среду, 26 июля, против «Сибири» попал в скандальную ситуацию: показал средний палец фанатам «Зенита», оскорблявшим его.