В Волгограде полностью вырубили деревья в Парке сталинградских вдов

Деревья в Парке сталинградских вдов возле Мамаева кургана в Волгограде полностью вырубили в рамках реконструкции к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом 27 июля пишет «Блокнот Волгограда».

Как сообщили изданию в комитете архитектуры администрации Волгоградской области, на месте зеленой зоны появится автостоянка на 239 мест и выставка военной техники, а также новый «дизайнерский» парк, в котором высадят 930 деревьев и 1600 кустарников, установят камеры видеонаблюдения, поливочный водопровод, 85 уличных скамеек и 73 урны.

Первое дерево в парке в 1965 году посадила работница тракторного завода по фамилии Пластикова в память о своем муже, геройски погибшем при обороне Сталинграда. Вслед за ней в память о погибших мужьях, женах, сыновьях деревья здесь начали сажать сотни горожан.