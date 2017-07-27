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27.07.2017 11:56

Губернатор Ленобласти задумался о физическом наказании подчинённых

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 27 июля выслушал доклад об инвестиционном климате в регионе и заявил, что будет наказывать ответственных лиц «морально и материально».

«До физического наказания, надеюсь, не дойдёт», – задумавшись, добавил Дрозденко на заседании правительства Ленинградской области.

«Сечь надо», – прошептал кто-то в микрофон в ответ на слова руководителя 47-го региона.

Подробности читайте на 47news.


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