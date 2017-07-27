Русский вопрос XIX века: Как относиться к террористам?

27.07.2017 11:54

27 июля 1880 года в Трубецком бастионе Петропавловской крепости покончил с жизнью Григорий Гольденберг, тот самый народоволец, который убил харьковского губернатора, князя Дмитрия Кропоткина. Об одном из главных русских вопросов второй половины XIX в. - как относиться к террористам, - рассказывает Константин Ранкс.

27 июля. В 1880 году в этот день в камере Трубецкого бастиона повесился народоволец Григорий Гольденберг. История его жизни и смерти в известной мере оказала большое влияние на взаимоотношения российской интеллигенции и власти.

Итак, Григорий Гольденберг был совсем не рядовым народовольцем. Он придерживался идеологии личного террора и, в частности, 9 февраля 1879 года выстрелом из револьвера убил харьковского губернатора, князя Дмитрия Кропоткина. Того самого, который был двоюродным братом известного революционера Петра Кропоткина.

Гольденберг не только убил князя, но и в очередном номере журнала «Земля и Воля» опубликовал статью-обращение к общественности, объясняющую необходимость этого шага. Так политическое убийство стало предметом дискуссий в прессе.

Осенью того же года он вошел в группу «Свобода или смерть», ставившую своей целью убийство императора. Осенью его группа приступила к организации минирования железной дороги, по которой должен был идти поезд с августейшей семьей. Гольденберг выехал в Москву за динамитом, получил его, но на обратном пути был арестован жандармами, которые уже давно следили за его перемещениями.

Гольденберг проявил себя в заключении удивительно наивным человеком. Первый же опытный провокатор вызнал у него все детали покушения на Кропоткина и детали подготовки минирования. А после перевода в Трубецкой бастион в Петербурге он поддался на уговоры заместителя прокурора Антона Добржинского, который увлек Гольденберга идеей рассказать властям о том, какие хорошие революционеры и какие благие цели они преследуют.

В итоге Гольденберг подготовил отчет на 154 листах (80 сам отчет и 74 — приложения), в котором описал биографии и приметы 143 членов своей партии, включая Желябова, Перовскую, Кибальчича, Плеханова, Морозова... всех. Однако власть не стала заводить с ними общественно-политический диалог, а приступила к арестам.

В июне 1880 года Гольденберг случайно в тюрьме повстречался с единопартийцем, который рассказал, к чему привели его действия. Услышав в лицо «предатель», Гольденберг впал в депрессию и в итоге повесился на полотенце. Он оставил удивительно наивную «исповедь», пытаясь объяснить свой поступок.

История Гольденберга расколола общество. Одни были уверены, что с терроризмом надо бороться любыми способами, другие — считали, что бороться надо, но не стоит делать из террористов мучеников.

Но весьма популярным стало сочувствие к террористам, которые борются с царскими сатрапами. Власть же, не понимавшая глубинных изменений в обществе, продолжала действовать репрессивными методами.

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