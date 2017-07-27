Велодорожку на набережной реки Фонтанки закончат к концу июля

Велодорожка на набережной Фонтанки в Петербурге должна быть готова к концу этого месяца. Об этом 27 июля рассказал на коллегии комитета по развитию транспортной инфраструктуры директор Центра управления парковками Владислав Бакулин. В данный момент идут работы на отрезках от набережной Кутузова до Невского проспекта и от Гороховой улицы до площади Ломоносова. По чётной стороне полоса пройдет от набережной Кутузова до Гороховой, по нечётной — от той же Гороховой до Летнего сада.

В то же время в августе – октябре 2017 г. будет проводиться ремонт на участках от дома 55 по набережной реки Фонтанки до Невского проспекта, а также от улицы Чайковского до Бородинской улицы (600 метров и 2700 метров соответственно). Здесь велодорожку нарисуют уже осенью.

О намерении Смольного построить пять велодорожек стало известно в начале года. Их протяженность составит порядка 45 километров. Контракты на проектирование достались двум компаниям. «Стройпроект» занимался маршрутами от станции метро «Крестовский остров» до набережной Карповки и по набережным Петроградской стороны, а также по Фонтанке. Гильдия современных проектов взяла на себя велодорожки «Гражданский проспект — центр (до Гренадерского моста)» и «Проспект Луначарского от Выборгского шоссе до улицы Руставели». Проектирование всех пяти маршрутов обошлось в 14,2 млн рублей, обустройство — в 110 млн. Ранее «Фонтанка» подробно писала о том, с какими проблемами столкнулась уже оборудованная велосеть на Петроградской стороне.