Дело экс-губернатора Кировской области Никиты Белых дошло до суда

Следственный комитет России собрал достаточно доказательств по уголовному делу о коррупции, в которой обвиняют бывшего руководителя Кировской области Никиту Белых. Как сообщает ведомство 27 июля, уголовное дело о взятке в особо крупном размере в отношении экс-губернатора передано в прокуратуру. После того, как она утвердит обвинительное заключение, материалами займётся суд.

По версии следствия, экс-чиновник получал взятки дважды, первый раз – в 2011-2012 годах. Тогда, как утверждает СК, он получил 200 тысяч евро от предпринимателя Альберта Ларицкого, владеющего в то время ОАО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания «Кировлес». Сообщается, что в такую сумму Белых оценил общее покровительство и статус приоритетных для инвестиционных проектов компаний Ларицкого, что обеспечило его льготами при аренде лесных участков.

Второй эпизод, по данным следствия, касается всё тех же фирм, реорганизованных в АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО ««Лесохозяйственная управляющая компания». В 2013 году новым собственником стал Юрий Судгаймер, который заметил не полное исполнение компаниями условий приоритетных инвестпроектов. По версии следователей, от потери договоров аренды лесных участков и парализации предпринимательской деятельности его пообещал спасти Никита Белых, который оценил попустительство со стороны властей и личное покровительство уже дороже – в 400 тысяч евро. По курсу на тот день – около 29 миллионов рублей. Деньги, уточняет пресс-служба ведомства, экс-губернатор планировал получить двумя частями с 2014 по 2016 годы, но при передаче очередной части в московском ресторане попался.

Оба уголовных дела объединили в одно. Белых и его защитники приступили к ознакомлению с материалами.