Сара Воан и ее альбом "How Long Has This Been Going On?"

Джазовая певица Сара Воан (1924 - 1990).

Легендарная певица Сара Воан (Sarah Vaughan) возражала, когда её называли джазовой певицей: она считала, что её стилевой диапазон намного шире. И все же легендой она стала именно в джазе. О ней и ее пластинке "How Long Has This Been Going On?" и пойдет речь в очередном выпуске "Среды Джаза".