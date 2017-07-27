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27.07.2017 11:15

Адмирал ВМС США готов нанести ядерный удар по Китаю в случае приказа Трампа

Командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Скотт Свифт заявил, что нанесет на следующей неделе ядерный удар по Китаю, если президент Дональд Трамп отдаст такой приказ. Так он ответил на вопрос, который ему задали во время выступления в Австралийском национальном университете в Канберре, передает 27 июля Associated Press.

«Ответ будет: «Да», — заявил Свифт. «Каждый военный дал присягу защищать конституцию Соединенных Штатов от всех врагов, как внешних, так и внутренних, и подчиняться приказам офицеров и президента Соединенных Штатов как назначенного нам главнокомандующего», — пояснил он. Такое положение дел, по словам Свифта, является ключевой составляющей демократии в США.

Позднее представитель Тихоокеанского флота капитан Чарли Браун пояснил, что в своем ответе Свифт подтвердил главенство принципа гражданского контроля над деятельностью военных. Браун заявил, что ответ генерала касался не конкретной ситуации, а этого принципа в целом, то есть готовности военных выполнить приказ главнокомандующего. «Предположение (о ядерном ударе по Китаю. — РБК) в вопросе было нелепым», — добавил он.

Выступление командующего Тихоокеанским флотом прошло после совместных учений Talisman Saber ВМС США и Австралии. В учениях были задействованы 36 военных кораблей, включая авианосец USS Ronald Reagan. В них приняли участие более 30 тыс. военных. За ходом учений, пишет AP, наблюдал разведывательный корабль ВМС Китая. Для этого он заплыл в исключительную экономическую зону Австралии.

Источник: РБК


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