В «Республике котов» будут раздавать тойгеров, бенгалов и эрмитажных котов

В Петербурге в Международный День тигра, 29 июля, в «Республике котов» пройдёт масштабная акция по пристройству полосатых котиков разных пород — от «дворянских» до эрмитажных.

Кроме того, супергероями праздника станут свыше десятка тойгеров (игрушечных тигров) и бенгалов — все они также ищут дом.

Организаторы акции призывают посетителей приходить в одежде полосатого (леопардового, тигрового) окраса и фотографироваться с питомцами, устроив тем самым «тигровый флешмоб» в соцсетях, выкладывая фотографии с хэштегами #ДеньТойгера и #республикакотов.

Тойгеры попали в трудную ситуацию, которая сложилась в питомнике заводчиков. Всего там находились порядка 90 чистокровных бенгалов, которые теперь нуждаются в новом доме. В «Республику котов» первые 10 животных прибыли на пристройство неделю назад и нашли своих владельцев в первые дни. Коты отдаются за донейшн (добровольный благотворительный взнос) для возмещения затрат на стерилизацию и кастрацию, которые проводятся обязательно перед дальнейшим пристройством и поселением в «Республике».

Фелинолог Наталья Сурикова, заводчик тойгеров, познакомит гостей с этой удивительной породой, поможет правильно выстроить отношения с новым питомцем.

Помимо взрослых котов и кошек в «Республике котов» ждут «своего» человека трое котят — три прекрасных маленьких девочки, родившихся в подвалах Эрмитажа. Они, в силу маленького возраста, ищут дом и заботливого владельца в срочном порядке.

Гостям, которые решать взять под опеку и воспитание кошку или кота из «Республики» следует иметь при себе переноску и паспорт для заключения договора.

Раздача состоится 29 июля на Литейном, 60, с 10.00 до 22.00.