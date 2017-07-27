Смольный отчитался о степени готовности строящегося метро

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Смольного рассказал, в каком состоянии находятся 4 строящихся участка метрополитена Петербурга. Ближе всего к завершению Фрунзенский радиус, а к работам на Красносельско-Калининской линии только приступили. Цифры 27 июля озвучил замглавы комитета Вадим Власов на заседании коллегии ведомства, где подводятся итоги первого полугодия.

По словам Вадима Власова, Фрунзенский радиус готов на 87%. В частности, на станции «Проспект Славы» завершен монтаж эскалаторов. В депо «Южное» идет обустройство внутренних инженерных систем. По контракту строительство рассчитано до конца 2018 года. Однако в Смольном и «Метрострое» неоднократно говорили о возможности сдать ветку досрочно. В «Метрострое» настаивают на скорейшей выдаче аванса на 2,7 млрд рублей. Кроме того, подрядчик рассчитывает на увеличение контракта на 6,4 млрд.

Участок Невско-Василеостровской линии готов на 57%. По словам Вадима Власова, отставание по станции «Беговая» составляет 1 месяц. В середине июля вице-губернатор Игорь Албин говорил о двух месяцах. «Новокрестовская» и «Беговая» должны быть сданы к апрелю 2018 года.

Работы по Лахтинско-Правобережной линии выполнены на 11%. Речь идет о продолжении ветки от станции «Спасская» до «Большого проспекта» с промежуточной станцией «Театральная» (без наземного вестибюля). В частности, на станции «Большой проспект» идут земляные работы, начало проходки тоннеля запланировано на 31 июля, станцию предполагается сдать к концу 2019 года. Стоимость контракта – около 20 млрд рублей.

Красносельско-Калининская линия выполнена на 2%. Контракт строительства ветки от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал – 2» с электродепо «Красносельское», включая проектирование, и участок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская» стоил 37 млрд рублей. Официальный срок запуска – 2022 год. Ранее сообщалось, что изначально продолжение может состоять только из «Казаковской» и «Путиловской», а до «Обводного канала – 2» ее доведут позже.