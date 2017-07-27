В Купчино проходят испытания теплосетей

ГУП «ТЭК СПб» проводит гидравлические испытания теплосетей во Фрунзенском районе Петербурга 27 июля.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, испытания затронут сети, находящиеся на теплоснабжении от 2-й Фрунзенской котельной в границах улиц Прогонной, Софийской, Б.Куна, Фучика, Бухарестской, Будапештской и Волковского проспекта.

С 22 мая ГУП «ТЭК» провел 253 испытания из запланированных 261.

Проверка теплосетей на прочность выполняется в межотопительный период для определения их готовности к следующему отопительному сезону. Давление в трубопроводах увеличивают до уровня, примерно на четверть превышающего стандартную нагрузку. Подобные мероприятия необходимы, чтобы выявить «слабые места» и предупредить образование дефектов и сбоев в холодное время года.