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27.07.2017 10:30

Группа «Эталон» начинает строительство нового проекта в Москве

Группа «Эталон» начинает строительство нового проекта в Москве
ГК «Эталон»

Группа «Эталон» объявляет о начале строительства своего первого проекта бизнес-класса в Москве.

24 июля 2017 года компания «Эталон-Инвест», представляющая Группу в Московском регионе, получила разрешение на строительство жилого комплекса «Серебряный фонтан», который будет построен в Северо-Восточном округе Москвы, недалеко от станции метро «Алексеевская» и парка Сокольники. Это проект редевелопмента заводской территории XIX века, в состав которого будут органично вписаны сохранившиеся памятники истории и культуры.

В состав нового проекта войдут 4 жилых корпуса, в том числе, один корпус апартаментов, а также бизнес-центр, детский сад и школа. На территории в 7,7 га будет возведено 227,7 тыс. кв. м недвижимости, включая подземные паркинги, коммерческие помещения и объекты социальной инфраструктуры.

«Мы рады объявить о начале строительства нашего первого объекта бизнес-класса в Москве. «Серебряный фонтан» – знаковый для нас проект, – отмечает генеральный директор Группы «Эталон» Вячеслав Заренков. – Это наш первый масштабный проект редевелопмента промышленной территории в столице. Имея опыт успешной реализации подобных проектов в Санкт-Петербурге, мы уверены, что «Серебряный фонтан» будет пользоваться большим спросом у покупателей.

Разработанная совместно с бюро SPEECH оригинальная концепция проекта позволит органично вписать «Серебряный фонтан» в исторически сложившуюся архитектуру района. Я уверен, что этот проект станет, своего рода, образцом преемственности архитектурных решений в концепции современных жилых проектов».

Комплекс расположен в благоприятном Алексеевском районе Москвы в сложившемся тихом жилом квартале и отличается уникальной для Москвы транспортной доступностью: в непосредственной близости находится станция метро Алексеевская, недалеко проходит проспект Мира – одна из основных транспортных магистралей города.

В пешей доступности от «Серебряного фонтана» расположена вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура: магазины, супермаркеты, организации сферы услуг, медицинские центры, детские сады и школы.

Старт продаж в жилом комплексе состоится в ближайшее время.

Справка о ГК «Эталон»
 


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