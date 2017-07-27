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27.07.2017 10:32

Роспотребнадзор объяснил, как ходить в барбершопы

Роспотребнадзор переключился со спиннеров на салоны красоты для мужчин и объяснил барбершоперам, как нужно работать, а клиентам – как не подхватить гепатит.

Как сообщает ведомство 27 июля, ходить в барбершопы ныне модно, и салоны приобретают всё большую популярность. Для тех, кого тенденция обошла стороной, чиновники объяснили, что это исключительно мужской салон, где джентльмены могут «сделать стрижку, придать форму усам и бороде, побриться». Несмотря на атмосферу мужского клуба, на барбершопы распространяются те же требования, что и на обычную парикмахерскую. И главным остаётся гигиена.

Специалисты призывают внимательно следить за чистотой рук своего мастера. Он должен мыть руки с мылом как до того, как притронуться к растительности посетителя, так и после этого. Стерильными должны быть также все щетки, ножницы и расчёски: это, по данным ведомства, убережёт от гепатита, ВИЧ, туберкулёза и грибковых заболеваний.

Не обошли вниманием и парфюмерно-косметические средства. Кроме стандартных требований о сроке годности и сертификатах соответствия, мужчинам желательно проследить, чтобы на упаковках был русский перевод инструкции по применению.

Если чистота и порядок в барбершопе показались сомнительными или после стрижки всё-таки пришлось посетить врача, Роспотребнадзор готов принять жалобы.

Ранее специалисты ведомства заинтересовались спиннерами – «пальчиковыми» гаджетами, завоевавшими популярность не только у офисных работников, но и у детей. После того как тревогу забили родители и преподаватели, Роспотребнадзор решил оценить влияние крутящейся игрушки на подрастающее поколение. Пока идёт проверка, родителям советуют присматриваться к гаджетам перед покупкой.


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