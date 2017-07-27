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27.07.2017 09:58
10 Комментариев

В Петербурге будет тепло и сухо

Последняя рабочая неделя июля в Петербурге завершится парой действительно теплых и относительно сухих дней. Об этом со ссылкой на Гидрометеоцентр сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 27 июля, воздух прогреется до +25 градусов. Слабый утренний туман днём сменит солнечная погода. Дождя и сильного ветра синоптики не ждут.

Кратковременные осадки и умеренный южный и юго-восточный ветер прогнозируют в пятницу, 28 июля. При этом в Северной столице будет ещё теплее: днём столбик термометра поднимется до +26 градусов. Ночью будет +14…+16. Никаких катаклизмов не ожидается.


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комментарии пользователей (10)
BigWad
27 июля 2017 г. 12:31
Значит, к дождю... :(((
plussa
27 июля 2017 г. 12:19
Holmskiy: Он еще и два часа уволок!А купаться в этом году еще и не начинали мы,вот после 2-го и нырнем.
Bandos
27 июля 2017 г. 12:19
Все на озёра!!!
ТеКС
27 июля 2017 г. 11:42
С 2 августа уже нельзя будет купаться — Илья-пророк кинет в воду льдинку :))
Holmskiy и даже в КрымуНашем?)))
Holmskiy
27 июля 2017 г. 11:39
Velikolepnaya:
Ну и 2 августа еще очень мощный грозовой потоп.
С 2 августа уже нельзя будет купаться — Илья-пророк кинет в воду льдинку :))
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