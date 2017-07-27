В Петербурге будет тепло и сухо

Последняя рабочая неделя июля в Петербурге завершится парой действительно теплых и относительно сухих дней. Об этом со ссылкой на Гидрометеоцентр сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 27 июля, воздух прогреется до +25 градусов. Слабый утренний туман днём сменит солнечная погода. Дождя и сильного ветра синоптики не ждут.

Кратковременные осадки и умеренный южный и юго-восточный ветер прогнозируют в пятницу, 28 июля. При этом в Северной столице будет ещё теплее: днём столбик термометра поднимется до +26 градусов. Ночью будет +14…+16. Никаких катаклизмов не ожидается.