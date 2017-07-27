Купчинский стрелок ослепил своего противника

Одного из оппонентов ночного стрелка из Купчино через несколько часов полицейские нашли в реанимации Выборгского района Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 27 июля, соперником вооруженного 25-летнего петербуржца на Будапештской улице, 89, стал молодой человек, которому несколько месяцев назад исполнилось 23 года. Он живёт всего в нескольких минутах ходьбы от места перестрелки.

По предварительной информации, в ночь на среду он получил как минимум одну из трёх пуль, которые выпустил старший противник из травматического оружия, попав прямо в глаз.

Сейчас пострадавший находится в реанимации в больнице Выборгского района. Скорая привезла его накануне, через два часа после того, как владелец пистолета дал первые объяснения полиции. Состояние пациента врачи оценивают как тяжёлое, спасти глаз не удалось.

Разбираться в обстоятельствах ночного конфликта будет Следственный комитет.