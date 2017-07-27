В России установили предельные суммы банковский гарантий

В России установили предельные суммы банковских гарантий. Распоряжение за подписью премьер-министра России Дмитрия Медведева 27 июля опубликовано на сайте правительства.

«Установлены максимальные суммы одной и всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком, для принятия их налоговыми органами в целях обеспечения уплаты налогов: при величине собственных средств банка от 1 млрд рублей до 25 млрд рублей — в размере 2% и 10% от величины этих средств соответственно; при величине собственных средств банка не менее 25 млрд рублей — в размере 5% и 20% от величины этих средств соответственно», — говорится в тексте документа.

Это позволит повысить надежность исполнения обязательств по уплате налогов, считают в правительстве.

По информации Министерства финансов, в 2015–2016 годах были установлены случаи неисполнения банками в связи с их финансовым положением обязательств по выданным гарантиям для обеспечения уплаты налогов на сумму свыше 4,4 млрд рублей.