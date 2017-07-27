В Московском районе отец забыл младенца в ванной, а в Раухфуса его откачали

В детской городской больнице Раухфуса спасли грудного ребенка, который чуть не утонул в своей квартире в Московском районе Петербурга в ночь на 27 июля.

По информации «Фонтанки», около часа ночи скорая доставила в больницу двухмесячного мальчика, который был без сознания.

Малыша купал отец в ванной, вышел на минуту за полотенцем, а вернувшись, обнаружил сына под водой и вызвал помощь.

Через несколько часов реанимационных процедур врачи больницы восстановили младенцу дыхательные функции.