Германия считает ненадёжными проекты расширения «Северного потока — 2»

Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) отказалось включать в план развития газотранспортной системы пять проектов по расширению газопровода «Северный поток — 2». Об этом ведомство сообщило 27 июля.

Пять проектов, связанные с расширением Nord Stream, в соответствии с оценкой BNetzA, еще являются ненадежными. Они должны быть включены в план развития газовых сетей только после появления разрешения на строительство расширения Nord Stream.

Начало строительства газопровода запланировано на 2018 год, а его завершение — на 2019 год. «Северный поток — 2» будет проходить из России через Балтийское море в Германию. Его протяженность составит 1220 км, мощность — 55 млрд кубометров в год.

Против реализации проекта «Северный поток — 2» активно выступают США, которые придают приоритетное значение экспорту американского сырья на рынки Европы.