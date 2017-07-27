Рядом с Яхтенной тепловоз сбил человека

Сотрудники транспортной полиции выясняют, как на пути автономного локомотива без вагонов в Приморском районе Петербурга в ночь на 27 июля оказался прогуливающийся молодой человек.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО, ЧП произошло в начале первого часа ночи в районе дома №77 по Школьной улице. Машинист тепловоза, который ехал из Петербурга в Выборг, увидел человека, идущего по железнодорожным путям, и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не смог. На движение электричек случившееся не повлияло.

Пострадавшим оказался 23-летний местный житель, которого с травмами живота, головы и плеча доставили в больницу. По предварительной информации, молодой человек был нетрезв. Во время операции он скончался.

В пресс-службе ведомства уточнили, что о трагедии уже известили мать парня. Обстоятельства инцидента устанавливаются.