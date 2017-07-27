Правительство выделило 2 млрд рублей для помощи ипотечным заемщикам
Правительство России выделило 2 млрд руб. из резервного фонда для программы помощи ипотечным заемщикам. Подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым распоряжение 27 июля опубликовано на сайте кабмина.
Средства будут внесены в уставный капитал Агентства ипотечного жилищного кредитования для реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.
«Это позволит продолжить реализацию программы и реструктуризировать не менее 1,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов для отдельных категорий заемщиков», — отмечается в пояснительной записке.
Минстрой ранее заверил, что валютные и рублевые ипотечные заемщики, которые попали в сложную финансовую ситуацию, смогут получить помощь государства.
Источник: Газета.ру